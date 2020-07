E3 BinckBank Classic blijft 5 jaar langer in Harelbeke

"We hebben aanbiedingen gekregen van andere steden die geïnteresseerd waren om start- of aankomstplaats te zijn", zegt Jacques Coussens, organisator van de E3.

"We hebben nu een akkoord met Harelbeke en dat is een win-winsituatie voor beide partijen. Ik heb horen zeggen dat onze wedstrijd de best mogelijke reclame is voor de stad Harelbeke."

De 63e editie van de E3 Harelbeke stond dit jaar gepland op 27 maart, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. De organisatie besloot om de wedstrijd dit jaar niet te laten doorgaan, ook niet op een nieuwe datum.

"In de huidige omstandigheden konden we geen VIP-evenementen organiseren, die een belangrijke financiële bron zijn. We leggen de lat voor onszelf erg hoog. Daarom hebben we een kruis getrokken door de 63e editie van onze wedstrijd. Volgend jaar keren we terug met een knaleditie."