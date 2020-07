Dokters halen handbiker Zanardi uit zijn coma, schade nog niet bekend

Het zal enkele dagen duren voor Zanardi ontwaakt. De meervoudige paralympische kampioen van 2012 en 2016 onderging na het ongeluk in een wedstrijd 3 zware hersenoperaties. De precieze omvang van de schade aan zijn hoofd is nog niet duidelijk.



Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 2 keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na zijn crash op een Duits circuit in de CART-series in 2001. Zijn beide benen moesten worden geamputeerd, maar met 2 kunstbenen keerde hij terug in de autosport.