Deinze begint met ambitie in 1B: "Een spits moet er zeker nog bij"

Het Burgemeester Van De Wielestadion van KMSK Deinze zal er in de toekomst anders uitzien. De plannen voor het nieuwe complex werden vandaag uit de doeken gedaan. Zo onderstreept de club haar ambities. "Met nog zes matchen te spelen stonden we met 20 punten los aan de leiding in onze reeks in 1e Amateur", vertelde communicatiemanager Peter De Maertelaere. "We zijn de verdiende kampioen."

"Het is jammer dat we dit niet hebben kunnen vieren. Misschien doen we dat later wel eens, maar nu moet er werk gemaakt worden van ons verhaal in 1e Klasse B."

KMSK Deinze trok ook al vijf nieuwe spelers aan. "Met Bafodé Dansoka, Raphaël Lecomte, Siebe Blondelle, Soufiane El Banouchi en William Dutoit hebben we ons team al versterkt", aldus COO Kenny Victoor. "Maar we kijken nog verder uit naar nieuw materiaal. Een spits moet er zeker nog bijkomen. De transfermarkt blijft nog een poosje open. Deinze start met ambitie in 1B."

De 1e match voor Deinze in 1B wordt een thuiswedstrijd tegen RWDM op zondag 23 augustus. Vijf dagen later trekt oranje-zwart naar Seraing om op 13 september Lommel te ontvangen.