Boris Johnson wil in oktober weer fans in Engelse stadions

Johnson vertelde dat hij vanaf 1 augustus al wil experimenteren met fans bij sportwedstrijden en concerten. Als alles goed verloopt, dan wil hij vanaf 1 oktober weer supporters laten terugkeren richting de stadions. Johnson liet zich niet uit over aantallen.

"Vanaf oktober willen we het publiek terugbrengen in de stadions", zei Johnson. "Nogmaals, deze veranderingen moeten op een veilige manier worden gedaan, afhankelijk van het resultaat van testen in augustus."

Sinds midden maart werden geen fans meer toegelaten bij sportmanifestaties. De Premier League hervatte in juni achter gesloten deuren. Het nieuwe Premier League-seizoen moet in september starten.