Arsenal is Gabriel Martinelli kwijt tot einde van het jaar

In een bericht op de clubwebsite laat Arsenal weten dat Martinelli's knieoperatie succesvol verlopen is en dat de medische staf blij is met zijn vooruitgang. Hij wordt op het einde van het jaar weer op training verwacht.

Martinelli maakte vorige zomer de overstap van de Braziliaanse ploeg Ituano en ontpopte zich in zijn debuutseizoen in Engeland tot een trefzekere aanvaller in de nevencompetities.

In de Europa League scoorde hij 3 keer, waaronder 2 keer tegen Standard, en in de League Cup 4 keer (in slechts 2 duels). Daarnaast was hij ook in de Premier League al 3 keer trefzeker. Hij kwam in totaal 26 keer in actie voor Arsenal.

De concurrentie bij Arsenal, dat tegenvallend 9e staat in de Premier League, is voorin groot met ook nog Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette. De ploeg uit Londen kan dit seizoen nog de FA Cup winnen. Arsenal treft daarin morgen Manchester City in de halve finales.