André Schürrle (29) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak

"Ik dacht al lang na over deze beslissing", vertelde Schürrle aan het Duitse weekblad Der Spiegel. "Ik heb het applaus niet meer nodig."

De aanvaller verklaarde ook dat hij zich vaak eenzaam voelde in de voetbalwereld. "Zeker wanneer de hoogtepunten steeds meer uitbleven", zei hij. "Je moet altijd een bepaalde rol spelen om in deze wereld te overleven."

Schürrle brak in 2009 door bij Mainz, waar hij na twee seizoenen een transfer versierde naar Leverkusen. Schürrle, die ondertussen ook international was geworden, werd één van de meest attractieve spelers in Duitsland. De vleugelspeler versierde in 2013 een transfer naar Chelsea, maar kon daar nooit echt bevestigen.

In 2015 keerde hij terug naar de Bundesliga om bij het Wolfsburg van Kevin De Bruyne te gaan spelen. In 2016 nam Dortmund hem over, maar ook dat werd geen onverdeeld succes. Na omzwervingen bij Fulham en Spartak Moskou werd zijn aflopende contract niet verlengd.