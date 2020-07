"Tijdens lockdown zei ik dat ik erin geloofde, maar dat kwam slecht aan in Catalonië"

Courtois: "Ze hadden me verkeerd begrepen"

Sinds gisteren behoort Thibaut Courtois tot het clubje spelers die met 4 verschillende teams kampioen zijn geworden.

"Dat voelt heel goed. Na de coronabreak van 2 maanden hebben we 10 matchen op een rij gewonnen om kampioen te kunnen worden. Ik kan enkel maar tevreden zijn", vertelde Courtois na de 2-1-zege tegen Villarreal.

"Ik herinner me dat ik voor de competitiehervatting (in een interview op Sporza) had gezegd dat ik in de ploeg geloofde en dat we kampioen zouden worden. Maar die uitspraken werden slecht onthaald in Catalonië."

Een Catalaanse sportkrant had toen als kop: "Waarom hou jij je mond eens niet?"



"Maar ze hadden het verkeerd begrepen in Catalonië. Ze dachten dat ik gezegd had dat Real het verdiende om kampioen te zijn zonder te spelen. Maar natuurlijk had ik dat niet gezegd."

"Ik ben altijd blijven geloven in mijn team en we hebben gezien dat dat terecht was."