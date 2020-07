Zulte Waregem lokt Laurens De Bock terug naar België met huurcontract

De transfer van Laurens De Bock naar Zulte Waregem hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel. De Bock (27) wordt door de club een jaar gehuurd van Leeds met een aankoopoptie. De Belg zal dus zeker niet mee met de Engelse ploeg naar de Premier League klimmen.

"We hebben een goeie deal met Leeds", vertelt CEO Eddy Cordier. "We kiezen met Laurens voor heel veel ervaring. Hij kent de Belgische competitie door en door. We verwachten dat hij zich snel zal integreren en opnieuw zijn oude niveau zal halen."

De Bock zal zo volgend seizoen tegen twee ex-clubs spelen: KV Oostende en Club Brugge. Hij speelde in ons land ook nog voor Lokeren. "Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen", reageerde De Bock kort zelf.