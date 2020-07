Xavier Siméon ambitieus bij start MotoE-seizoen: "We willen de titel pakken"

Xavier Siméon eindigde vorig seizoen 6e in het MotoE-kampioenschap. Dit seizoen stapt hij over naar LCR en aan die overstap gaat ook een verhoogde ambitie gepaard.

"De oefenritten woensdag waren uitstekend, met een 3e tijd in totaal. Ik voel me hier echt welkom, alles is professioneel en competitief, nog meer dan vorig jaar", zegt de Belg.

"We willen elke race voor de zege strijden en aan het einde van het seizoen de titel pakken." Dat seizoen telt 7 races. Komend weekend is de opener in Jerez (Spa), daarna volgen nog uitstapjes naar Andalusië, San Marino, Emilia-Romagna en Frankrijk.