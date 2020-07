Spaanse Minister van Volksgezondheid: "Volgend jaar wellicht nog geen fans in stadions"

De Spaanse Minister van Volksgezondheid heeft zijn twijfels uitgesproken over het al dan niet toelaten van voetbalfans in de Spaanse stadions volgend seizoen. La Liga wou bij de seizoenstart in september al enkele toeschouwers toelaten, maar door de precaire situatie rond het coronavirus in Spanje lijkt dat slechts ijdele hoop.

Het overheidsdepartement voor sport en La Liga zaten eerder al samen om een plan voor het opnieuw toelaten van voetbalfans in de Spaanse stadions te bespreken. Zij hoopten bij de start van het seizoen in september met mondjesmaat de eerste fans toe te

laten, om het aantal op te krikken tot 50% in november. Tegen januari zouden de stadions opnieuw vol kunnen lopen. Ook in België werd al een protocol uitgewerkt over het opnieuw toelaten van voetbalfans in de stadions. Gisteren communiceerde de Belgische Pro League over hun “handleiding”, die ze samen met de KBVB, de clubs, de Federale Politie en de Voetbalcel opstelde.

Nieuwe corona-opwellingen gooien roet in het Spaanse eten

Maar nieuwe opwellingen van het coronavirus in Spanje lijken die plannen te dwarsbomen. Vorige maand zijn er opnieuw lokale lockdowns afgekondigd en ook nu nog worden her en der de maatregelen opnieuw verstrengd. Minister van Volksgezondheid, Santiago Illa, sprak op de Spaanse radio zijn twijfels uit over het toelaten van fans.

“Om eerlijk te zijn, ik zie het allemaal niet gebeuren, gezien de realiteit waarin we nu leven. We zien clusters van infecties en desondanks we dit gelukkig onder controle hebben kan ik me niet inbeelden dat we al voetbalfans in de stadions kunnen toelaten”, vertelt hij.

Ik kan me niet inbeelden dat we in september al opnieuw fans toelaten in de stadions. Spaanse Minister van Volksgezondheid Santiago Illa