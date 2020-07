Een penalty in twee tijden nemen. Het is een kunstje dat we Rik Coppens al meer dan 60 jaar geleden zagen doen. Sergio Ramos en Karim Benzema hadden duidelijk iets gelijkaardig in gedachten, maar de Fransman liep al veel te snel de zestien in. Het doelpunt werd dus afgekeurd, maar opvallend, de scheidsrechter liet Real de elfmeter gewoon opnieuw nemen omdat ook de spelers van Villarreal al in de zestien stonden.