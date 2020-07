Opvallend eerlijke Messi: "Barcelona was grillig en zwak dit jaar"

Real Madrid is de nieuwe landskampioen en dat laat een wrange smaak na bij Barcelona. Lionel Messi hield zich niet in na de zoveelste nederlaag van zijn ploeg. "We hadden niet verwacht zo te eindigen, maar deze wedstrijd is een illustratie van ons hele seizoen", zei de kapitein voor de camera van de Spaanse tv. "We zijn een zwakke ploeg, die verslagen kan worden door genoeg intensiteit en enthousiasme."

"Real Madrid heeft zijn eigen job gedaan door na de coronabreak al zijn matchen te winnen. Daar verdienen ze lof voor, maar wij hebben ze ook enorm geholpen. We hebben veel onnodige punten laten liggen. We moeten kritisch naar onszelf kijken, te beginnen met de spelers, maar ook de rest van de club."

Voor de coronabreak stond Barcelona nog aan de leiding, daarna liep het mis. "Ik heb het gevoel dat we wel proberen, maar het lukt ons gewoon niet. We zijn al een heel seizoen grillig en zwak. De fans zullen wel boos zijn en dat is ook normaal. De nederlagen tegen Liverpool en Roma zitten ook nog vers in het geheugen. Het geduld van de mensen is op."