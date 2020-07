Omloop-winnaar Jasper Stuyven blijft Trek-Segafredo trouw

Niemand bij Trek rijdt langer voor het team dan Stuyven. "Ik ben heel blij om te blijven koersen bij Trek-Segafredo, omdat ik me thuisvoel bij het team", reageert Stuyven.

"We hebben een geweldige groep van renners en staf, een team dat voor 100 procent toegewijd is aan elkaar. We zijn niet enkel collega's maar ook vrienden, zowel op als naast de fiets. Dat ik de renner bij Trek-Segafredo ben die er het langste is, toont volgens mij dat ik er gelukkig ben en respect voel."

De contractverlenging stemt ook teammanager Luca Guercilena tevreden. "Het komt niet veel voor dat een renner en team elkaar zo'n lange periode trouw blijven. We zagen meteen zijn potentieel. Na een moeilijke lente vorig jaar doet het erg deugd om te zien dat Jasper stappen heeft gezet en dit seizoen al een knappe winst veroverde. Hij heeft de kwaliteiten om de grootste koersen te winnen."

Stuyven had dit voorjaar, voor de coronacrisis toesloeg, de topvorm meteen beet. Hij pakte eind februari de bloemen in de Omloop Het Nieuwsblad. De doelen van Stuyven blijven de komende maanden onveranderd. Hij mikt op de klassiekers en ritwinst in de Tour de France. In Frankrijk zal hij ook steun bieden aan kopmannen Bauke Mollema en Richie Porte.