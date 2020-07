Olympisch finaliste Deajeah Stevens 18 maanden geschorst

Atleten moeten steeds 90 dagen op voorhand aangeven waar ze op welke dag zullen zijn, zodat de de dopingjagers hen desgewenst onaangekondigd kunnen controleren. Maar tot 3 keer toe was Deajeah Stevens nergens te bespeuren toen de controleurs aanklopten.

Volgens Stevens had ze problemen met haar telefoon, maar daar hechtte de Athletics Integrity Unit geen geloof aan. Ze wordt voor 18 maanden geschorst, te beginnen vanaf 17 februari. Hierdoor loopt haar schorsing pas af vlak na de Olympische Spelen in Tokio.

Een nieuwe olympische finale zit er voor de 25-jarige sprintster dus niet in. In Rio eindigde ze 7e op de 200 meter, een jaar later was ze op het WK in Londen 5e.