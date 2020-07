Nascar organiseert grootste massa-evenement in VS sinds begin pandemie

30.000 supporters waren welkom in de Bristol Motor Speedway. Volgens AP vonden uiteindelijk 20.000 mensen hun weg naar de racebaan. Het zou dan gaan om de grootste mensenmassa bij een sportevenement in de VS sinds de uitbraak van de coronapandemie.

De toeschouwers moesten gisterenavond (lokale tijd) alleen toen ze de tribunes betraden een mondmasker dragen. Op hun zitplaats was dat geen vereiste meer.

De tribunes van de Bristol Motor Speedway hebben een capaciteit van 140.000 fans. Zelfs met 30.000 toeschouwers, zou ongeveer 80% van de stoeltjes leeg blijven.

In Europa vonden al eerder massa-sportevenementen plaats. Vorige maand was er bijvoorbeeld de bekermatch tussen Partizan Belgrado en Rode Ster Belgrado. Naar schatting woonden 25.000 supporters de clash bij, maar hielden daarbij allerminst afstand.