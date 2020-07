Mathieu van der Poel zegt met team af voor Roemeense koers: "Kan rode zone worden"

Na ruim 4 maanden zonder koers ging Mathieu van der Poel weer in competitie treden in de Roemeense rittenkoers Sibiu Cycling Tour (23-26 juli).



Maar zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft beslist om toch niet naar Roemenië te trekken. "Het lijkt ons allesbehalve aangewezen om af te reizen, omdat de Covid-19-cijfers oplopen in Roemenië en omdat het land als "oranje zone" wordt beschouwd door de Belgische overheidsdienst van buitenlandse zaken", meldt het team.



"Voor landen die geklasseerd worden als "oranje zone" geldt een verhoogde waakzaamheid en wordt zelfquarantaine (14 dagen) sterk aangeraden. Door de nog steeds oplopende cijfers in Roemenië is een mogelijke reklassering van het land als "rode zone" en bijgevolg verplichte quarantaine niet uitgesloten."

Alpecin-Fenix wil dat risico niet lopen. Van der Poel hervat zijn seizoen daardoor op 1 augustus, in de Strade Bianche.

“Dit is uiteraard een jammerlijke maar terechte beslissing", reageert Van der Poel zelf. "We hadden de Sibiu Cycling Tour aan mijn programma toegevoegd om extra wedstrijdritme op te doen richting de Strade Bianche."

"Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema zit. Ik leef dus met een goed gevoel richting mijn Italiaanse programma toe. Ik kijk er vooral naar uit om weer te koersen.”