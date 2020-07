Leeds stijgt na 15-jarige dwaaltocht zo goed als zeker naar Premier League

Leeds was in 1992 de laatste Engelse kampioen voor het tijdperk van de Premier League van start ging. Leeds hield het 12 jaar vol op het hoogste niveau, met een 3e plaats in 2000 als hoogtepunt.

Maar sinds 2004 doolde Leeds door de lagere klassen, met daarbij zelfs 3 seizoenen in de 3e klasse. Maar aan die dwaaltocht lijkt nu een einde te zijn gekomen. Na de 1-0-zege tegen staartploeg Barnsley, waarbij het geholpen werd door een owngoal, heeft Leeds 6 punten voorsprong op de nummer 3, met nog 2 matchen voor de boeg. Enkel als Brentford 6 op 6 haalt en Leeds 0 op 6 kan het nog foutlopen.

Toch zullen ze bij Leeds wellicht nog een slag om de arm houden, want vorig seizoen liep het ook nog verkeerd, toen de ploeg van de kleurrijke Marcelo Bielsa op dramatische wijze werd uitgeschakeld in de promotieplay-offs.