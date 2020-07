Het drama van doelman Barbosa, hoofdschuldige van nationale ramp in Brazilië van WK 1950

Moacir Barbosa

"Waar hij treedt, zal geen gras meer groeien", is een oude maar populaire volkswijsheid in Brazilië. Het zegt alles over de status van de doelman in het Braziliaanse voetbal. De Braziliaanse voetballiefhebber heeft alleen respect voor de aanvallers. De doelman is de kluns, niemand wil in het doel gaan staan.

Moacir Nascimento Barbosa wilde daar verandering in brengen. Hij trainde zich te pletter en verhuisde van de sloppenwijken van Sao Paulo naar Rio de Janeiro om onder de lat te gaan staan bij Vasco da Gama.

De club met de Portugese roots, de eerste club die kampioen werd met gekleurde spelers, is de nummer vier van de stad, na Flamengo, Fluminense en Botafogo. Barbosa arriveerde in 1945 in het Estadio Sao Januario.

Tussen 1906 en 1944 werd drie keer de titel van de staat Rio de Janeiro, het belangrijkste kampioenschap, gewonnen. Met Barbosa in het doel werd Vasco da Gama vijf keer kampioen in acht jaar.

In 1948 werd daar het kampioenschap van Zuid-Amerika, de voorloper van de Copa Libertadores, aan toegevoegd na een finale tegen het Argentijnse River Plate van Alfredo Di Stefano.

De goalie van Vasco werd in 1948 een eerste keer geselecteerd voor het nationale elftal en werd al snel de nummer één van de Goddelijke Kanaries. Een jaar later verdedigde hij met brio het doel in de Copa America, het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap, en bezorgde zijn land de eerste titel sinds 1922.