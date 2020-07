Francis "Ciske" Amuzu tekent bij in Anderlecht tot 2024

Amuzu speelt sinds 2015 in de jeugdreeksen bij Anderlecht, maar ondertussen heeft de 20-jarige ook al 61 matchen in de Jupiler Pro League op zijn teller staan. En ook de komende seizoenen lijkt hij nog vaak in actie te zullen komen bij de ploeg uit de hoofdstad. Anderlecht kondigde het nieuws van het nieuwe contract aan met een video op Twitter.

Samen met ploegmaat Jeremy Doku rijdt hij al zingend naar de training. "Hij is een echte winger, snel en technisch", zegt Doku over zijn vriend "Ciske".

Amuzu: "Ik ben altijd kampioen geweest met Anderlecht. Bij de U17, de U19 en de U21, en hopelijk dit seizoen met de A-ploeg. Ik heb een contract getekend tot 2024. Ik ben heel blij, er is wederzijds vertrouwen."