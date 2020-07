De Sporza Wielermanager is terug: maak je team coronaproof

Wijzig je (bestaande) ploeg zoveel je wil tot Strade Bianche

De strijd in de Sporza Wielermanager werd dit voorjaar abrupt stopgezet door de coronacrisis.

De punten die je met je ploeg verdient hebt in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne blijven behouden.



Maar omdat er een gat van 5 maanden is tussen de laatst gereden klassieker en de herstart van het wielerseizoen, geven we je de kans om je team aan te passen zoveel je wil tot de Strade Bianche.

Ook nieuwe spelers (die nog geen ploeg hadden gemaakt in het voorjaar) kunnen een team samenstellen. Het gat op de eersten in het klassement kan nog dichtgefietst worden.