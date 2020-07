Barbosa was niet de enige: ook zij werden gehaat na een blunder

Andres Escobar en de fatale owngoal

Het meest tragische verhaal in de geschiedenis van het WK Voetbal is wellicht dat van de Colombiaan Andres Escobar. Op het WK van 1994 maakte Escobar deel uit van een van de meest talentvolle lichtingen in het Colombiaanse voetbal, met onder meer Carlos Valderrama en Rene Higuita. Maar tijdens de tweede groepsmatch tegen de Verenigde Staten sloeg het noodlot toe. Escobar schoof een voorzet achter zijn eigen keeper in doel. Door de owngoal won de VS de match met 2-1. Colombia was uitgeschakeld. Het was een dreun voor voetballand Colombia, maar ook de drugkartels waren razend, omdat ze op Colombiaanse winst hadden gegokt. Escobar keerde terug naar zijn thuisstad Medellin, waar hij allesbehalve een warm onthaal kreeg. Vanuit een auto werd hij doodgeschoten. Twee jaar geleden raakte bekend dat Santiago Gallon Henao, een bekende drugshandelaar, het brein was achter de aanslag. Escobar zou het slachtoffer geworden zijn van een sportweddenschap die door zijn owngoal verkeerd uitpakte en het kartel op die manier miljoenen kostte.

Raymond Domench en de Franse muiterij

Soms is het geen speler, maar een coach die kop van Jut is na een teleurstellend WK. Dat heeft ook Raymond Domenech geweten, die de Franse nationale ploeg leidde tijdens het WK in Zuid-Afrika in 2010. Vier jaar na het succes op het WK in Duitsland verliep het in Zuid-Afrika een stuk minder vlot. Nicolas Anelka werd na een woordenwisseling met Domenech naar huis gestuurd. Daarop ontstond chaos en muiterij binnen de ploeg. Spelers weigerden te trainen en amokmakers werden op de bank gezet. Spelers en fans lustten Domenech rauw. Zidenine Zidane zei tijdens het WK in Zuid-Afrika dat Domenech "geen echte coach" was. Domenech maakte zich nog minder populair toen hij na de 2-1-nederlaag tegen Zuid-Afrika de hand weigerde te schudden van bondscoach Carlos Alberto Parreira. Les Bleus behaalden in de groepsfase slechts één punt en mochten meteen hun koffers pakken. Bij aankomst in Frankrijk werd de geplaagde ploeg onder zware politiebegeleiding ontvangen. Na het WK stapte Domenech, zoals hij al had aangekondigd, op als bondscoach.

David Beckham en het dartbord

Voordat hij de lieveling van het Engelse voetbal werd, was David Beckham even de meest gehate man in Engeland. Op het WK van 1998 in Frankrijk ging Beckham van hemel naar hel. In de groepsfase maakte hij zijn eerste goal voor de Three Lions met een prachtige vrije trap. Maar in de achtste finales tegen Argentinië kreeg hij rood na natrappen op Diego Simeone. Engeland verloor de match na strafschoppen en Beckham kreeg de wind van voren. Een Londense pub had aan haar gevel een pop met het shirt van Beckham aan een strop gehangen. De Britse krant Daily Mirror publiceerde een dartbord met Beckhams hoofd als bull's eye. Daarnaast kreeg de Engelsman doodsbedreigingen. Beckham schudde snel alle kritiek van zich af. Hij werd twee jaar later aanvoerder en speelde uiteindelijk 115 matchen voor de Engelse nationale ploeg.

Peter Bonetti en de verkeken kans

De internationale carrière van Engelse doelman Peter Bonetti was enigszins ongelukkig. Hij had steeds concurrentie van andere legendarische Engelse keepers zoals Ron Springett, Gordon Banks en later Peter Shilton. Toch mocht Bonetti, bijgenaamd 'The Cat', in de kwartfinales van het WK 1970 in Mexico tegen West-Duitsland zijn waarde bewijzen, omdat Gordon Banks last had van een voedselvergiftiging. Voor Bonetti was het een match om snel te vergeten. Engeland gaf een 2-0-voorsprong uit handen en verloor uiteindelijk met 3-2 van West-Duitsland. Bij de Duitse doelpunten zag Bonetti er niet goed uit, waardoor hij heel Engeland over zich heen kreeg. Bonetti kreeg zoveel kritiek dat zijn moeder op een gegeven moment naar een krant schreef om hen te vragen niet meer gemeen te zijn. Na het WK in 1970 stond hij nooit meer tussen de palen voor de Engelse nationale ploeg.



Gareth Southgate en de Pizza Hut-reclame