Wat een raket: bekijk deze heerlijke streep uit de MLS

Sinds vorige week zijn er weer wedstrijden in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. In het "MLS is back"-toernooi verloor New York City na zijn eerste ook zijn tweede wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Orlando en de volgende ronde halen is ver weg voor New York.

Het lichtpuntje in de nederlaag tegen Orlando was de heerlijke goal van Jesus Medina. De aanvaller uit Paraguay controleerde de bal met zijn borst en trok met een half-volley een streep in de bovenhoek voor de 2-1. Geniet mee.