Pad van Eric "IJsman" Leman ging niet over rozen: "Eddy Merckx was een kasplantje"

Elke dag in Vive la Vie brengt een kaart Maarten Vangramberen bij een Belgische oud-ritwinnaar van de Tour de France. Gisteren was het de beurt aan Eric Leman. De snelle man die 3 keer de Ronde van Vlaanderen won, juichte ook 5 keer in de Tour. Zijn beste Tour was die van 1971, enkele maanden na het dodelijke ongeluk van zijn vrouw met hem aan het stuur.

Leman viert vrijdag zijn 74e verjaardag en is geboren en getogen in Ledegem, waar hij ook ereburger is. Dat komt vooral door zijn 3 zeges in Vlaanderens Mooiste (1970, 1972, 1973). Maar in Vive la Vie gaat het om de Tour. Leman won in de Tour telkens op dezelfde manier, in een massasprint. Hij was toen een van de snelste renners in het peloton: "Ik heb vaak bewezen dat ik snel was en daar ben ik trots op." De kranige 70'er had zo zijn manier van sprinten: "Ik vertrok altijd erg vroeg, op 300 meter van de aankomst. Daar plaatste ik een eerste aanval en lag ik meteen 1 à 2 fietslengtes voorop. Op 100 meter van de aankomst, als ik de anderen voelde komen, gaf ik er nog een goeie snok aan. Ik was snel en ook heel sterk."

Leman juicht in de Ronde van 1972.

Zijn vrouw verongelukte in 1971, maar toch won Leman 3 ritten in Tour

Maar niet alles in het leven lachte Leman toe. Enkele maanden voor de Tour van 1971, waarin hij 3 ritten won, overkwam hem een persoonlijk drama: zijn vrouw verongelukte, toen ze op weg was naar de Amstel Gold Race. "Het was mooi weer en ik zat aan het stuur", doet Leman het dramatische verhaal. "Normaal reed mijn vrouw altijd en zat ik ernaast. Maar nu waren we heel vroeg vertrokken. Aan de brug in Temse reden we plots door een mistbank. Zonder dat ik het wist ben ik op de auto van Roger De Vlaeminck gereden." "Dat was een ferme knal. Je hoort soms dat een voorruit niet kan snijden, maar dat is wel het geval. Dat snijdt heel hard. Mijn vrouw werd met haar gezicht in het glas gedrukt en haar keel lag open." "Een gsm bestond nog niet. Ik ben nog een telefooncel gaan zoeken, maar je vindt dat niet meteen. We stonden op een slechte plaats." Leman heeft het ongeluk een plaats gegeven: "Dat zijn dingen in je leven die gebeuren." Hoe heeft hij die klik kunnen maken naar de Tour dat jaar? "De eerste dagen en weken waren heel moeilijk. Mijn fiets stond daar maar, tot mijn ploegleider Briek Schotte belde. "In plaats van in je zetel te zitten, zou je beter weer gaan koersen", zei die mij. Vanaf toen ging het stilaan beter. Hoe dat kwam, weet ik zelf eigenlijk niet."

"IJsman" Leman tegen Eddy Merckx: "Wat ben jij toch een kasplantje"