Nog meer problemen voor Ronde van Wallonië: Tubeke weigert start 2e rit

"Het is onze taak te waken over de veiligheid van onze bevolking"

Gisteren liet de burgemeester van Aat al weten dat de openingsrit van de Ronde van Wallonië daar niet mag aankomen.

De organisator heeft nog meer kopzorgen, want Tubeke heeft nu beslist dat de 2e etappe niet mag starten in de stad.

"Voor het begin van de gezondheidscrisis aanvaardde het gemeentecollege de organisatie van de start van deze etappe. Het was volgens ons een gelegenheid om een mooi volksfeest te organiseren ter ere van het wielrennen", meldt de stad Tubeke.

"Het had ook heel wat symboolwaarde aangezien de Belgische Wielerbond (KBWB) zich nog niet zolang geleden heeft gevestigd in onze stad."

"Maar de coronacrisis laat ons nu niet meer toe zo'n evenement te organiseren, in overeenstemming met het ministerieel besluit van 30 juni en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus."

"In deze periode zijn heel wat maatregelen versoepeld, maar we moeten op onze hoede blijven. Dat tonen de cijfers over de evolutie van de pandemie aan. Het is onze taak te waken over de veiligheid van onze bevolking. Daarom hebben we ervoor gekozen de start van de tweede etappe in Tubeke te annuleren."

De Ronde van Wallonië vindt plaats van 16 tot en met 19 augustus en heeft een al mooie namen op de deelnemerslijst prijken zoals Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.