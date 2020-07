Nairo Quintana zit weer op de fiets: "Over 5 dagen reis ik naar Europa"

Na de aanrijding op training op 3 juli klonk het dat Nairo Quintana 2 weken moest rusten met last aan zijn knie. Maar zolang heeft de Colombiaanse klimmer niet gewacht. Gisteren maakte hij al weer een trainingstocht.

Quintana werd de afgelopen dagen bijgestaan door de medische staf van Arkéa. "Ik ben heel tevreden dat ik zo goed hersteld ben. Daarom heb ik beslist om er al op uit te trekken. Over 5 dagen vertrek ik naar Europa."

Quintana komt naar Europa met het oog op de Tour de France, die op 29 augustus van start gaat in Nice. Quintana was dit jaar vroeg in vorm met zeges in de Tour de la Provence, de Ronde van de Haut Var en een ritzege in Parijs-Nice.