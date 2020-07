Loting CL: Oostende twee keer naar Turkije, Bergen tegen Pools team

Oostende, meteen geplaatst voor de poules, moet aan de bak in groep C. Daarin wacht, als zevende en laatste tegenstander, ook nog een winnaar van de voorronde.

Bergen moet daarentegen eerst twee kwalificatierondes overleven om de poules te bereiken. In de eerste voorronde moet Bergen aan de bak tegen Pools bekerwinnaar Anwil Wloclawek. De duels staan op 15 en 18 september op de planning.



Als Bergen doorstoot, bekampt het in de tweede kwalificatieronde het Israëlische Hapoel Tel Aviv of de Deense Bakken Bears. Die wedstrijden worden op 22 en 25 september gespeeld.

De vier winaars van de voorrondes vergezellen de 28 automatisch geplaatste teams in de poulefase, die start op 3 oktober. De teams zijn onderverdeeld in vier poules van acht, waarvan de top vier doorstoot naar de volgende ronde.

De achtste en kwartfinales worden afgewerkt volgens een 'best of 3'. De overgebleven teams strijden nadien in een Final Four om de eindzege.