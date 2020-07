Leandro Trossard: "Zo snel mogelijk zelf voor het behoud zorgen"

Leandro Trossard is de afgelopen weken op dreef in de Premier League, met doelpunten tegen Norwich, Liverpool en ook in de zware nederlaag tegen Manchester City was hij de gevaarlijkste man bij Brighton & Hove Albion.

Maar enkel tegen Norwich leverde zijn goal punten op en zo is Brighton nog altijd niet zeker van het behoud. Daar kan donderdag met een zege tegen Southampton verandering in komen.

"We willen zo snel mogelijk zelf voor dat behoud zorgen", zegt de Rode Duivel. "De match tegen City was een teleurstelling, maar nu telt enkel Southampton. We moeten ons gewoon concentreren op die drie punten."

"We weten dat we veel beter kunnen spelen dan wat we tegen City hebben laten zien. Nu moeten we ons hoofd leegmaken en ons focussen op de volgende uitdaging." Dat moet dan uitmonden in een verlengd verblijf in de Premier League.