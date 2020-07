Kim Clijsters triomfeert ook tegen Sofia Kenin, winnares Australian Open: "Goeie opslag"

Kim Clijsters was op haar eigen opslag niet uit haar spel te brengen en schudde 4 aces uit haar mouw tegen de nummer 4 van de wereld.



Toen Kenin in het 3e game 3 dubbele fouten maakte, pakte Clijsters die cadeautjes maar al te graag uit. Onze landgenote ging daarbij door de service van de Amerikaanse.



Clijsters raasde door en gunde Kenin nog amper iets. Op haar eigen opslag tekende onze landgenote 2 keer voor een love game. 5-3 was de eindstand in een wedstrijd waarin naar 5 winnende games werd gespeeld.

"Ik sloeg toch nog iets te veel directe fouten, dat is wat teleurstellend, maar mijn opslag draaide heel erg goed", zei Clijsters, die 79 procent eerste opslagen haalde, goed voor 93 procent winners.

"Mijn opslag maakte het grote verschil. Na die onnodige foutjes kon ik me snel weer concentreren en ging het op mijn eigen opslag meer dan prima."

Clijsters won voor haar enkel ook in het gemengd dubbel aan de zijde van de Brit Neal Skupski. "Dat heeft me zeker geholpen. Ik voelde dat ik die service en return in een matchsituatie al in de vingers had."

Eergisteren klopte Clijsters ook al de Amerikaanse Bernarda Pera in deze World Team Tennis, een ploegencompetitie in West-Virginia. (lees voort onder tweet)