Jaouad Achab geeft initiatie taekwondo: "Verantwoordelijk om sport te promoten"

Zonder Covid-19 zouden de olympische atleten rond deze tijd op het vliegtuig richting Tokio stappen of al ter plaatse zijn. Dat is nu niet het geval en dus hebben ze tijd voor andere dingen. Onze beste Belgische taekwondoka Jaouad Achab (27) gaf een proefles aan kinderen tussen 11 en 14 jaar op een sportkamp van Sport Vlaanderen in Brugge.

"Superbelangrijk dat ik mijn kennis en ervaring deel"

Jaouad Achab heeft een indrukwekkend palmares. Hij is 3-voudig Europees kampioen (2014, 2016 en 2019), wereldkampioen (2015) en huidig nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse (-63kg). De kinderen gaven hun ogen dus de kost tijdens zijn initiatie. Achab vindt het belangrijk dat hij tijd vrijmaakt om zijn sport te promoten. "Ik vind dat echt mijn verantwoordelijkheid. Taekwondo is niet de bekendste sport in België. Het is superbelangrijk dat ik mijn ervaring en kennis deel. Ik doe dit ook graag, ik heb altijd een goede connectie met kinderen." De kinderen zijn zelf ook enthousiast. "Het was echt heel erg leuk. Ik ga deze dag nooit meer vergeten", reageert de 11-jarige Jaak. Ook Pierre-Yves (12) heeft genoten. "Het trappen was cool. Jaouad is een heel goede en leuke lesgever. Het is tof dat een bekende sporter ons een initiatie geeft."

Ik doe dit graag, ik heb een goede connectie met kinderen. Jaouad Achab

"Nog altijd veel vertrouwen voor Tokio"

Een initiatie geven is een leuke afwisseling voor Achab. In zijn gevechtssport zijn er voorlopig namelijk geen wedstrijden in het vooruitzicht. "Niemand weet van iets. Wordt het september, oktober, november? Ik hoorde dat het zelfs zou kunnen dat we pas volgend jaar opnieuw in competitie kunnen." "Het is momenteel dus alleen maar trainen en mijn conditie onderhouden. Uiteraard heb ik zin in wedstrijden, maar onze gezondheid is het belangrijkste. De Olympische Spelen in Tokio blijven het grote doel, met het vertrouwen zit het nog altijd goed."

Het zou kunnen dat er pas volgend jaar opnieuw competitie is. Jaouad Achab

In Tokio wil Achab knallen. In Rio greep hij net naast de medailles met een 5e plaats. Dat was toen een grote teleurstelling, maar onze 27-jarige landgenoot heeft er ook veel uit geleerd. "Ik heb nu meer ervaring en ik weet dat ik niet te veel moet willen. In mijn hoofd ga ik voor goud, maar dat ga ik niet meer uitspreken tegen de pers. Ik ga gewoon mijn best doen en alles geven in Tokio. Dan zien we wel wat het wordt."

Sport Vlaanderen: "Zetten enorm in op topsporters die onze sportkampen bezoeken"

Jaouad Achab is niet de enige topsporter die de sportkampen van Sport Vlaanderen een bezoekje brengt. Er passeren hier tijdens zo'n week wel meerdere topatleten. "We willen van onze sportkampen een totaalbeleving maken en dat doen we nu al een paar jaar", zegt Hendrik Tratsaert, de centrumverantwoordelijke van Sport Vlaanderen Brugge. "Tijdens de zomer komt een 25-tal topsporters langs. Dat is fantastisch voor de kinderen, een onvergetelijke ervaring. Het is voor hen het hoogtepunt van het kamp."