Anderlecht begint zonder Wullaert aan voorbereiding: "We onderhandelen nog"

Anderlecht is, net als de meeste Super League-ploegen, deze week aan zijn voorbereiding begonnen. Het doel is duidelijk: een 4e titel op een rij pakken. Vanaf dit seizoen zullen een aantal matchen ook op tv te volgen zijn. "Dit is een mooie oplossing want het is nog te vroeg om alles live uit te zenden", vertelt Patrick Wachel.

Maandagavond stond de eerste training bij de vrouwen van Anderlecht op het programma. Het laatste weekend van augustus begint de Super League opnieuw, in een nieuw format met 10 clubs. "Onze voorbereiding zal daardoor niet veranderen", vertelt trainer Patrick Wachel. "Het is wel anders omdat de voorrondes van de Champions League zijn weggevallen, die zouden normaal al begin augustus zijn." De ambitie is nu al duidelijk bij Anderlecht: voor een 4e keer op een rij kampioen spelen. "Dat is uiteraard het doel. Al onze speelsters zijn ambitieus. Maar we zijn niet de enige club. De andere clubs hebben ook stevige transfers gedaan. Kijk maar naar Club Brugge, Standard, AA Gent, zelfs OHL en Zulte Waregem. Ze hebben zich allemaal versterkt. Dus ik denk dat het een heel open competitie zal zijn." Maar het niveau zal dit jaar volgens Wachel dit jaar toch niet de hoogte inschieten. "Vorig jaar was het niveau erg hoog. We speelden bijna elke week een topper. Je speelt om de 5 weken tegen AA Gent of Standard. Dit jaar zullen er ook matchen tegen nieuwkomers gespeeld worden, zonder negatief te zijn. Dus het niveau zal even naar beneden gaan, maar het is goed dat er nieuwe ploegen zijn, want het werd wel saai. En over een paar jaar kan dit alleen maar goed zijn."

"Denk dat het nog te vroeg was om alles live op tv uit te zenden"

Vanaf dit seizoen zullen er ook matchen uitgezonden worden op televisie. Eleven Sports begint met twee matchen per maand en een magazine met samenvattingen. Een goede keuze volgens Wachel. "We zijn heel tevreden. Tot nu toe was er nooit vrouwenvoetbal op tv. Vrouwenvoetbal kwam alleen maar in de pers als er iets misliep. We vertrekken van nul minuten op tv en gaan nu toch al naar heel wat meer minuten. Dat is positief voor de supporters, maar zeker voor de sponsors." "Ik denk dat het ook te vroeg zou geweest zijn om al heel de competitie uit te zenden. Sommige wedstrijden zouden geen reclame zijn voor het vrouwenvoetbal, maar dat is bij de mannen ook zo. Alleen hebben wij nog geen krediet opgebouwd bij het publiek." "Met een highlight-magazine zullen we veel fans aantrekken want in elke match zitten er hele mooie momenten. Ik vrees een klein beetje dat een hele wedstrijd soms nog te veel zal zijn. Maar dit is een mooie oplossing."

"Er zijn nog onderhandelingen met Tessa Wullaert"

De naam van Red Flame Tessa Wullaert circuleert nog steeds. Haalt paars-wit de topspeelster weer naar ons land? "De transfermarkt is nog een hele tijd open. Er zou dus nog iemand kunnen bijkomen, zeker en vast. Maar over Tessa Wullaert is er nog niets beslist. De onderhandelingen zijn nog aan de gang. Maar er zullen nog ploegen geïnteresseerd zijn in haar." "Ik heb met Tessa Wullaert gewerkt bij Standard. Ik ken haar kwaliteiten. Een trainer heeft altijd graag goeie speelsters. Dus ik zou zeker blij zijn met haar, maar ik ben ook al blij met de huidige kern."