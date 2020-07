"Een finale Atalanta-City, daar tekent elke voetballiefhebber voor"

Geen enkele ploeg speelde mooier voetbal sinds het einde van de lockdown dan Atalanta. De Bergamasken lijken op weg naar de vicetitel (en een doelpuntenrecord) in Italië, maar kunnen ze straks ook verrassen in de Champions League? "Een verrassing mag je het niet meer noemen", zegt Italië-kenner Filip Joos. "Maar het zou de culminatie zijn van een perfect parcours."

Gisteren veegde Atalanta nog Brescia met 6-2 van de mat, maar het meest raakte Filip Joos onder de indruk van de machine uit Bergamo in het 2-2-gelijkspel tegen Juventus. "Het klinkt misschien gek om nu te zeggen dat Atalanta de Champions League kan winnen, maar wie dat na die match over Juventus beweerd had, zou nog iets véél gekkers gezegd hebben." "Atalanta was verschrikkelijk veel beter in die match, het was echt ontluisterend wat Juventus daar maar tegenover stelde. Ik ken niemand die na die match niet wildenthousiast was over Atalanta. Daar deelden ze nog een extra visitekaartje uit. Eigenlijk hoop je dat ze de Champions League winnen."

Atalanta heeft tegen Juventus nog een extra visitekaartje uitgedeeld. Filip Joos

"Een vreselijke loting voor PSG"

Atalanta treft in de kwartfinales het trofeeëngeile PSG. "Een vreselijke loting voor PSG. Zij zullen weinig ritme in de benen hebben en moeten dan uitgerekend uitkomen tegen een ploeg die iedereen kapotloopt. In Italië stijgt Atalanta fysiek boven alle tegenstanders uit. Zéér indrukwekkend." "Als ze in Parijs naar Juventus-Atalanta gekeken hebben, zullen ze daar ook wel gedacht hebben: shit, we waren beter tegen Juventus uitgekomen. Dat een Neymar misschien zal denken "och, het is maar Atalanta", dat is mogelijk. Maar ik ben 100% zeker dat coach Tüchel Atalanta niet zal onderschatten." "Als ik PSG was, had ik er ook alles aan gedaan om Meunier (die naar Dortmund is getrokken) toch nog op te kunnen stellen. Zijn loopvermogen op de flank hadden ze goed kunnen gebruiken." "In de halve finales zou Atalanta dan Leipzig of Atletico Madrid treffen. Automatisch denk je dan toch weer: het cynisme van het Atletico van Simeone zal wel weer overwinnen. Dit kan niet." "Maar door de manier waarop ze spelen, gun je het Atalanta wel. En dan een finale tegen Manchester City, daar zou elke voetballiefhebber voor tekenen. Ik zou mijn geld niet meteen op Atalanta zetten voor eindwinst, maar zeker ook niet op een andere ploeg."

"100 goals in Italië? Dan sturen ze je naar een duiveluitdrijver!"

Maar wat is dan het succesrecept van Atalanta en heeft de ploeg ook pijnpunten? "Het is een combinatie van een fysiek zeer veeleisende speelstijl, zowel in balbezit als bij balverlies, en het systeem dat er door trainer Gasperini jarenlang is ingeslepen." "Het klopt wel dat je dit alleen maar kunt bewerkstelligen bij kleinere clubs, waar de spelers nog geen vedettestatus hebben, waar ze nog kneedbaar zijn." "Mocht Juventus nu Gasperini halen, dan zal het niet plots zoals Atalanta gaan voetballen. Jongens als Ronaldo of Dybala doen zoiets niet." "Het systeem werkt ook tegen elke ploeg. Ik hoorde ooit de vergelijking maken met het Gent ten tijde van het kampioenenjaar. Ook fysiek heel sterk, ook met 3 verdedigers,... Maar Atalanta heeft dan nog een surplus aan talent." "Hun defensie zal wel hun achilleshiel zijn, want ze geven makkelijk goals weg. Als je hen onder druk kunt zetten, zullen ze misschien in de problemen komen." Maar daartegenover staat een karrenvracht doelpunten aan de overkant. "Ze zullen als eerste team in de Serie A de kaap van de 100 goals overschrijden. 100 goals in Italië? Dan sturen ze je naar een duiveluitdrijver. Atalanta zet alles waar het Italiaanse voetbal voor stond op de helling."

Gian Piero Gasperini, de tovenaar van Atalanta.

"Castagne, in België was dat een zielig vogeltje"

Zoals Filip Joos al aanhaalde, is Atalanta een team zonder uitgesproken vedetten. "Het is een ploeg van misfits. Maar Gasperini slaagt erin al zijn spelers volledig tot hun recht te laten komen." "Van Papu Gomez werd dan gezegd: goeie speler, maar wel wat klein. En er is toch maar 1 kleine Argentijn en dat is Messi. Maar tegen Juventus was die fenomenaal." "Ilicic is dan zogezegd een lange slungel en hij is nu nog niet in topvorm, maar hij past ook geweldig in die ploeg." "Als Malinovski speelt ben ik altijd blij, want ik moest ooit voor Sporza een Team van het Seizoen maken en toen verkoos ik Malinovski boven Tielemans, die net ervoor 2 keer gescoord had tegen Oostende." "Dat was toen blasfemie, maar ik schat Malinovski momenteel wel hoger in dan Tielemans. Geen schande, want Malinovski is rijp voor de top." "Ze kopen ook geweldig goed aan. Ze haalden bij Genk niet alleen Malinovski maar ook Timothy Castagne. Dat was een zielig vogeltje toen die nog in België speelde. Soms dacht ik: ga van het veld, het lukt je niet meer." "We vroegen ons dan ook af wat die in Atalanta zou gaan doen. Maar hij is daar gestaag gegroeid, is in een proces gestapt. Hij wist dat het dan wel zou komen. En dat blijkt nu ook."

Timothy Castagne is bij Atalanta tot bloei gekomen.

"Logischer dat Atalanta de CL wint, dan Leicester destijds de Premier League"

Filip Joos zal niet verbaasd opkijken als Atalanta het straks in Lissabon tot in de finale schopt. "Je kunt hen geen geheimtip meer noemen. Het zou ook logischer zijn dat Atalanta de Champions League wint dan Leicester City destijds de Premier League." "Leicester overkwam toen iets, maar Atalanta overkomt niets. Het is veel minder op toeval gebaseerd, is veel consistenter. Als het de CL wint, zal het de culminatie van een perfect parcours zijn." "Van nature heb je ook de reflex om te denken dat het meer kans heeft over 1 match dan over 2, omdat je denkt dat de underdog gebaat is bij 90 minuten waarin alles goed kan vallen. Maar dat cliché klopt niet voor Atalanta. Ik vind ze zo goed dat ik er meer vertrouwen in heb dat ze de betere zullen zijn over 180 dan 90 minuten." Het voetbalsucces is in ieder geval een opsteker voor een stad en een streek die zwaar getroffen werd door het coronavirus. "Ik denk niet dat dat nog een rol zal spelen, zeker niet zodra ze voetballen. Maar als Atalanta de Champions League wint, zal die daar zeker aan opgedragen worden. Het zou het voetbalsprookje nog mooier maken."