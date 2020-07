VIDEO: Zo verdiende Lando Norris zijn nieuwe bijnaam: "Last Lap Lando"

In de eerste GP van het seizoen snelde Lando Norris in de slotronde dankzij de snelste ronde naar de derde plaats, omdat Lewis Hamilton een tijdstraf van 5 seconden had gekregen.

Ook afgelopen zondag had Norris nog iets in petto in de slotfase. Hij begon aan ronde 70 in achtste positie, maar beëindigde ronde 71 (de laatste ronde) als nummer 5.

Norris profiteerde eerst van gebakkelei tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo en in de laatste bocht reed hij Sergio Perez - die schade had aan zijn auto - nog voorbij. Zijn inhaalrace, die je hieronder kunt bekijken, leverde hem een nieuwe bijnaam op van McLaren-baas Zak Brown: "Last Lap Lando".