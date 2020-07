Roel Moors over nieuw Duits avontuur: "Krijg hier volledige vrijheid"

Roel Moors heeft niet lang zonder werk gezeten na zijn ontslag bij Bamberg: hij wordt volgend seizoen coach van reeksgenoot Göttingen. "Een stabiele club die op een realistische manier iets wil bouwen", zegt de Belg over zijn nieuwe werkgever.

Het eerste buitenlandse avontuur van Roel Moors als coach eindigde onlangs in mineur, maar Göttingen bood snel een kans om toch in de Bundesliga aan de slag te blijven. "Ik wilde graag in de sterke Duitse competitie blijven. Nu al terugkeren naar België zou niet de juiste keuze geweest zijn", vertelt Moors aan Sporza. Bij Göttingen vervangt Moors de Nederlander Johan Roijakkers, zijn opvolger bij Bamberg. "Een grappig toeval", klinkt het. "Ik denk dat we allebei tevreden zijn met de stap die we gezet hebben. Dit is voor beide coaches een win-winsituatie." "De gesprekken met Göttingen zijn heel snel verlopen. Ik ben woensdag met hen gaan praten en op de terugweg kreeg ik al een bericht dat het een positief gesprek was en dat ze met mij in zee wilden." "Ik ben heel blij dat er zo snel een oplossing kwam, dat had ik zelf ook niet verwacht. Ik wilde graag voortwerken in Duitsland, want je hebt toch altijd zo'n jaar nodig om een competitie goed te leren kennen. Het zou jammer geweest zijn als ik ik daarvan de vruchten niet had kunnen plukken."

Roel Moors ruilde Bamberg voor Göttingen.

Moors mag zelf volledige spelersgroep samenstellen

Bamberg was een woelige club, die brandde van ambitie om weer aan te knopen met de successen van enkele jaren geleden. Bij Göttingen komt Roel Moors in een rustigere omgeving terecht. "Het niveau en het budget zijn anders, maar er zijn ook veel factoren die voor Göttingen spreken", zegt Moors. "Göttingen is een stabiele club met trainingsfaciliteiten van zeer hoog niveau. De mensen zijn hier enthousiast en ambitieus, maar ook realistisch. De mogelijkheid om iets op te bouwen, is hier veel groter dan in Bamberg." "Het verwachtingspatroon is anders dan bij Bamberg, maar de club heeft wel een heel duidelijke visie. Ze willen stelselmatig en op een realistische manier groeien. Getuige daarvan zijn de schitterende faciliteiten. Ze hebben eerst daarin geïnvesteerd in plaats van in spelers."

Er zijn geen spelers meer en geen staf, maar ik heb binnen het budget de volledige vrijheid om spelers te zoeken. Roel Moors

"Afgelopen jaar had de club een van haar beste seizoenen in de recente geschiedenis, maar we moeten weer vanaf nul beginnen. Er zijn geen spelers meer en geen staf en het is een moeilijke opdracht om nu een kwalitatieve kern samen te stellen." "Daarin heeft de club mij nu de volledige vrijheid gegeven. Binnen het budget kan ik zelf beslissen hoeveel ik per positie wil uitgeven. Ik doe ook zelf de onderhandelingen. Dat geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid." "Ik ben nu al bezig met spelers te zoeken die passen in mijn concept en dan is het aan mij om daar een ploeg van proberen te maken. Veel vakantie zal er dus niet bij zijn, maar die opofferingen horen erbij. Op dit moment heb ik een zware job, al is het ook een extra ervaring met het oog op de toekomst."