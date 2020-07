Ritwinnaar op de piste van Roubaix: "Ik werd heel kwaad op kasseien"

Maarten Vangramberen zocht gisteren voor Vive la Vie Ludo Delcroix uit en had met de ex-renner een leuke babbel op zijn eigen rustbank in Nieuwmoer, een deelgemeente van Kalmthout. Delcroix reed 8 keer de Tour en won daarin 1 rit.

Maar het was wel een mooie ritzege, want Delcroix kwam in 1979 in rit 9 solo aan op de wielerpiste van Roubaix na een rit over kasseien. "Ik kon goed over kasseien rijden, maar ik werd er heel kwaad op", lacht Delcroix.

"En adrenaline is nog altijd een van de beste hulpmiddelen. Een renner die kwaad is, presteert 12 procent beter. Ik ben vertrokken als een race-eend en opeens kwam ik voor de poort van de hemel: de velodroom van Roubaix."

"Een klein coureurke, geboren in Nieuwmoer, wint een rit in de Tour. Ik mocht maar anderhalve ronde rijden op de wielerpiste van Roubaix, maar ik had er graag 10 gedaan", denkt Delcroix met plezier terug aan die hoogdag."