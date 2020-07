Openingsrit Ronde van Wallonië eindigt niet in Aat: "Moet bevolking beschermen"

De eerste rit van de Ronde van Wallonië had normaal gezien van Zinnik (Soignies) naar Aat moeten lopen. Maar dat plan valt nu in duigen, want Aat ziet het niet meer zitten om zoveel volk te ontvangen.

"Ik moet mijn bevolking beschermen. Covid-19 ligt nog niet achter ons, er zijn nog te veel besmettingen", zegt Bruno Lefebvre, de burgemeester van de Henegouwse gemeente.

Het gemeentebestuur van Aat wijst erop dat de Ronde van Wallonië als een van de voorbereidingskoersen voor de Tour extra volk zal lokken. "Naast heel wat wielerfiguren en de gebruikelijke 2.000 toeschouwers zouden er nog honderden extra mensen naar Aat komen. Dat zorgt voor een epidemiologisch risico dat we niet willen nemen voor onze inwoners."

De burgemeester en de schepen van Sport van Aat hadden al een onderhoud met de organisatie van de Ronde van Wallonië, maar die heeft nog niet gereageerd.