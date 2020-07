MVP en ploegmaat van Emma Meesseman krijgt geen medische uitzondering

Op 25 juli staat de eerste speeldag op het programma in de WNBA, dan nemen de Washington Mystics, het team van Emma Meesseman en Elena Delle Donne, het op tegen Indiana Fever met Julie Allemand.



Maar Delle Donne, de MVP van het reguliere seizoen vorig jaar sukkelt al jaren met de ziekte van Lyme en een verzwakt immuunsysteem. Een besmetting met het coronavirus kan voor haar grote gevolgen hebben.



Daarom had ze een medische uitzondering gevraagd. Maar daar ging het medische panel van de WNBA niet op in. “Ze kan spelen in de bubbel”, klinkt het. De ziekte van Lyme staat niet op de lijst met risico-aandoeningen.



“Ik houd van mijn team en mijn teamgenotes, maar de vraag blijft of de WNBA-bubbel veilig is voor mij. Mijn persoonlijke dokter heeft me gezegd dat ik een hoog risico loop om besmet te raken. Ik zal goed nadenken over mijn opties.”



Delle Donne kan er ook voor opteren om dit seizoen uit te zitten, maar dan ontvangt ze geen loon. Dat was wel het geval geweest bij een medische uitzondering.