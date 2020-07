Michel Wuyts verslaat Tour vanuit Brussel: "Elke dag in mijn eigen bedstee: heerlijk"

"Maar de belangrijkste reden is omdat het gewoon te riskant is. Zo'n aankomstzone in de Tour is een kluwen waar mensen door elkaar krasselen en elkaar voortdurend raken. Bovendien verander je iedere dag van pleisterplek, je verhuist van hotel naar hotel. Dat is in deze tijd niet doenbaar."

Voor het eerst sinds jaren zal Michel Wuyts het Tourcircus vanop een veilige afstand volgen, vanuit een commentaarcabine in Brussel. "Ik was zelf vragende partij om niet te gaan, want het leek mij te gevaarlijk", vertelt Wuyts op MNM. "Ik ben 63 en José (De Cauwer) is al 70, dat neigt al naar de risicogroep."

"José en ik prikkelen elkaar om toch het gewenste niveau te halen"

Zal Michel Wuyts zich wel even goed kunnen inleven als hij mijlenver van de actie zit? "Dan onderschat je José en mij. Wij prikkelen elkaar om toch het gewenste niveau te halen. We jennen elkaar dan. Ik prik eens met mijn balpen in de bil van José en meteen veert hij op."

"We hebben het ook al een paar keer gedaan. De Dauphiné doen we al jaren vanuit Brussel en ook de wegrit in Rio deden we van start tot finish van hieruit."

"Ik merk ook dat niemand dat merkt. De laatste week van de Vuelta deden we ook al vanuit Brussel en toen ik die week een vriendin van mijn vrouw tegenkwam, liet die van verbazing haar handtas vallen. "Dit kan niet? Jij bent toch in Spanje?", zei ze. We kunnen perfect spelen alsof we ter plekke zijn."