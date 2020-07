Michael Verschueren: "FFP heeft het voetbal wel gezonder gemaakt"

"Het effect op het voetballandschap is dan ook positief. We hebben onze basisdoelstellingen bereikt, want het voetbal is gezonder. Alleen zijn er altijd clubs die er de kantjes aflopen en daar moet je tegen optreden."

Maar Verschueren vindt niet dat de Financial Fair Play (FFP) een slag in het water is. "De FFP is in het leven geroepen om de schulden bij de clubs af te bouwen, ervoor te zorgen dat de clubs op een gezonde manier gerund worden en het voetbal interessant te maken voor investeerders."

De ECA, zeg maar de Europese Pro League, was 6 jaar geleden een van de pleitbezorgers van een systeem van financiële fair play in het Europese voetbal. Dat systeem wordt nu door velen failliet verklaard, nu Manchester City een bijna onafwenbare dans toch is ontsprongen.

"Sponsorcontract of verdoken subsidie, dat is soms moeilijk te bepalen"

De Financial Fair Play werd op advies van de clubs zelf in het leven geroepen, maar nu proberen sommige clubs allerlei achterpoortjes te zoeken om de regels te omzeilen.

"Een van de moeilijkheden is hoe je kunt bepalen of een sponsorcontract rechtmatig is. Als iemand 100 miljoen euro betaalt, is dat bedrag dan te rechtvaardigen of is dat eigenlijk een verdoken subsidie? We proberen die regels te verscherpen, maar het is niet zo eenvoudig als je zou denken."

"De clubs moeten dit soort rechtspraak ook aanvaarden. We stellen in de ECA vast dat sommige clubs er systematisch een procedureslag van maken om ervanonder te komen. Ik hoop dat we naar een model kunnen toegroeien, waarbij de straffen wél aanvaard worden en niet elke beslissing aangevochten wordt."