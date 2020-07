Meesseman en Allemand bekampen elkaar op 1e speeldag WNBA

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei starten, maar werd uitgesteld door de wereldwijde coronacrisis. De competitie zal dit jaar in verkorte vorm doorgaan op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay, Florida.

In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden afgewerkt te worden, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.

12 teams nemen deel. Net als de NBA, die de rest van zijn competitie in Disney World in het noorden van Florida afwerkt, koos de WNBA ervoor alle speelsters in 1 bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen.

De 27-jarige Meesseman begint aan haar zevende seizoen bij de Washington Mystics, waarmee ze vorig jaar de titel haalde. De 23-jarige Allemand komt voor het eerst uit in de WNBA.