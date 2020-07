Japanse experts waarschuwen voor heropflakkering virus in Tokio als Spelen doorgaan

"Er zullen veel meer infecties zijn als we doorgaan met de Spelen en ze organiseren. Laat daar geen twijfel over bestaan", zegt Daiichi Morii, verbonden aan het universitair ziekenhuis van Osaka. "Het virus is amper onder controle en als we de mensen laten overvliegen voor een evenement als de Spelen, dan wordt het virus zeker opnieuw binnengebracht. Het aantal infecties zal onvermijdelijk de lucht inschieten." (lees voort onder foto)

Een gevolg daarvan is dat slechts weinig Japanners antilichamen tegen het virus hebben. Volgens een recente studie zou het in Tokio om slechts 0,1 procent van de inwoners gaan. Dat hele lager cijfer in combinatie met de reële mogelijkheid dat tegen volgende zomer niet iedereen gevaccineerd zal zijn (als er überhaupt een vaccin beschikbaar is), doet bij Japanse infectiologen alarmbellen afgaan.

Deze week vergadert het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de uitgestelde Spelen. John Coates, voorzitter van de Coördinatiecommissie, zal morgen per videoconferentie een update over de huidige voorbereidingen geven. Twee dagen later staat het 136e Congres op het programma, ook online.

"Zelfs als er een vaccin is, zal dat niet over de hele wereld zijn"

Katsunori Yanagihara, professor tropische geneeskunde in het universitaire ziekenhuis van Nagasaki, wijst op het erg kleine percentage inwoners in Tokio met antilichamen. "In Japan zijn weinig mensen besmet. Bijna iedereen is er vatbaar voor het virus", onderstreept hij.

Een vaccin zou redding kunnen brengen en momenteel zijn er ruim 100 potentiële vaccins in ontwikkeling, maar experten verwachten dat er vóór de Spelen, waar deelnemers uit 200 landen meedoen, onvoldoende voorraad zal zijn. "Zelfs als er tegen dan een vaccin ontwikkeld is, is het bijna onmogelijk dat het in de hele wereld verspreid zal zijn", zegt Atsuo Hamada, die als professor werkt voor het universitair ziekenhuis van Tokio.

Japan registreerde tot dusver zo'n 20.000 besmettingen en 980 mensen overleden aan het virus. In vergelijking met andere landen zijn dat bemoedigende cijfers. Maar Norio Sugaya, die zetelt in het influenzapanel van de Wereldgezondheidsorganisatie, ziet er voor zijn land geen reden in om zich veilig te voelen.

"Ik ben heel ongerust als ik de verhalen hoor over hoe Japan succesvol met de eerste golf is omgegaan, hoe men het een "Japans mirakel" noemt", zegt hij. "Ik vind het angstaanjagend wanneer mensen geloven dat Japan onverslaanbaar is."