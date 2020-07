Guardiola dolblij met FFP-beslissing, Klopp en Mourinho niet: "Schandalig"

Manchester City behaalde gisteren misschien wel de belangrijkste overwinning van het seizoen. "Ik ben ongelooflijk gelukkig met de beslissing van het TAS, die aantoont dat alles wat over City gezegd en geschreven is niet waar is", zegt Pep Guardiola.

"Ik heb het vaker gezegd: als we iets misdaan hadden, zouden we de beslissing van de UEFA en het TAS zeker aanvaard hebben. Maar we mogen ons toch verdedigen als we het gevoel hebben dat we correct gehandeld hebben?"

"Het zou tof zijn als de kritiek nu zou verstommen, maar dat zal wel niet gebeuren. Er is de voorbije jaren zoveel achter onze rug gefluisterd. Ik zou tegen die mensen willen zeggen: kijk ons recht in de ogen en bekamp ons op het veld als rivalen. Probeer ons op het veld te verslaan, dat is sport."

Een van de dingen die gefluisterd werd, was dat Guardiola zelf zou opstappen mocht City geen Europees voetbal mogen spelen. "Mijn situatie is duidelijk en is niet veranderd: ik blijf bij City, met of zonder CL-voetbal. Sommige mensen vonden zelfs dat we naar de 4e klasse teruggezet hadden moeten worden. Dan was ik nog gebleven", zegt Guardiola, wiens contract nog een jaar doorloopt.