Grigor Dimitrov: "Ik ben coronavrij en kijk uit naar US Open"

Dimitrov was 3 weken geleden de eerste deelnemer van de Adria Tour, het exhibitietoernooi van 's werelds nummer 1 Novak Djokovic, die bekendmaakte dat hij het coranavirus opgelopen had. Later volgden Borna Coric (ATP-33), Viktor Troicki (ATP-184) en Djokovic zelf.

"Net goed nieuws gekregen van de dokter in Monaco", postte de 29-jarige Dimitrov. "Ik ben coronavrij verklaard. Bedankt voor alle steun de jongste weken tijdens mijn quarantaine. Ik kijk ernaar uit om weer te gaan trainen, zodat ik klaar zal zijn voor de US Open."

Het grandslamtoernooi in New York gaat normaal van 31 augustus tot 13 september door, maar er heerst heel wat onzekerheid, omdat de coronacrisis nog zwaar woedt in de VS.