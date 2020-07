Sterckendries: "Ik ben goed bezig en dat weet ik ook"

"Sommige van mijn concurrentes in het buitenland hebben geen trainingen kunnen doen door de coronacrisis. Ik heb toch 80 procent van mijn trainingen afgewerkt. Ik heb altijd alles kunnen doen wat ik wou tijdens de lockdown en dat is positief."

Haar creativiteit wordt extra op de proef gesteld door de coronacrisis. Het is behelpen met gewichten in de oude garage van haar ouderlijke huis. En op een veldje 300m verderop, dat ze mag gebruiken van de lokale tennisclub.

Alleen is dat niet evident in tijden van corona. Sowieso al niet in een sport, die weinig aandacht krijgt in België. "Als hamerslingeraar moet je heel creatief zijn. Het is niet makkelijk in België. Als loper krijg je bijna alles in de schoot geworpen. Kijk naar het BK, alles gaat door in het Koning Boudewijnstadion, maar hamerslingeren is 40 km verderop in Nijvel."

"Ik droom al een paar jaar van 70m. Vroeger ging het met meters vooruit, nu is het al goed als ik er per jaar een meter kan bijdoen. Ik ben goed bezig en weet dat ook. Ik moet gewoon doordoen zoals ik bezig ben."

Trainen met Tokio in het achterhoofd

In de garage waar ze zoveel getraind heeft tijdens de lockdown, veraden artikels aan de muur haar grote ambitie. "Sterckendries lonkt naar Tokio", is de titel van een van die artikels. De volgende 12 maanden worden belangrijk in haar carrière.

"Volgende maand is het BK en in september heb ik twee wedstrijd in Frankrijk, waaronder het Franse kampioenschap. Naar die wedstrijden in Frankrijk wil ik pieken, want daar is sfeer en concurrentie. Ik heb nu 68 meter gegooid tijdens mijn winteropbouw, dat is fantastisch. Nu ga ik de zware trainingen afbouwen om nog beter te doen."

"Ik trainde de hele winter door met Tokio in het achterhoofd en dan overviel de coronacrisis ons. Dat was moeilijk om te aanvaandern, maar ik begrijp het naturlijk wel. "

"Of het jaar uitstel niet positief is voor mij? Ik weet het niet. Om me te plaatsen moet ik ofwel 72,5m slingeren ofwel de top 32 in de puntenrankinghalen. 72,5m slingeren, dat ga ik totaal niet halen, daar moet ik realistisch in zijn."

"Via de ranking kan ik wel gaan, maar alle wedstrijden daarvoor zijn stopgezet tot 1 december. Volgende zomer gaat iedereen dus waarschijnlijk aan de rankingwedstrijden willen meedoen. Anderzijds kan ik nog sterker worden."