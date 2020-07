Renault protesteert tegen de "roze Mercedes" van Racing Point

Teams kunnen bepaalde onderdelen kopen van andere teams, maar enkele specifieke onderdelen moeten teams zelf ontwerpen. En dat is volgens Renault niet het geval bij Racing Point.

De Racing Point van dit jaar lijkt verdacht goed op de Mercedes-auto waar Lewis Hamilton vorig jaar wereldkampioen mee werd. En dat werpt ook zijn vruchten af voor de “roze Mercedes”.



Sergio Perez rukte gisteren in de GP van Steiermark op van plaats 17 en viel in de slotfase zelfs de vierde plaats van Alexander Albon aan. Na een contact viel Perez terug naar plaats 6, voor zijn ploegmaat Stroll en Ricciardo in de Renault.

Racing Point maakt er geen geheim van dat het de mosterd is gaan halen bij Mercedes, maar ontkent met klem dat het tegen de regels handelt. “Ik denk niet dat we de eersten zijn die het concept van een ander team zelf hebben nagemaakt”, gaf technisch directeur Andrew Green eerder al toe.

Vandaag volgde een reactie op de klacht van Renault. "Wij ontkennen ten stelligste dat we de regels hebben overtreden. Voor aanvang van het seizoen heeft het team samengewerkt met de FIA en alle vragen over het design van de RP20 tot aller tevredenheid beantwoord. Het team is vol vertrouwen dat het protest zal afgewezen worden."

Het team gebruikt motoren van Mercedes en heeft onder meer ook de versnellingsbak gekocht bij Mercedes.