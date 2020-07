NFL-team Washington Redskins neemt afscheid van bijnaam Redskins

De naam Redskins was al langer een doorn in het oog van antiracismebewegingen, maar de eigenaar van de club hield al die tijd het been stijf. Enkele jaren geleden maakte hij zich nog sterk dat de naam nooit veranderd zou worden.

Maar nu gaat de club dus toch door de knieën, ook al omdat hoofdsponsor FedEx gedreigd had zich terug te trekken. Andere sponsors als Nike, Pepsi en Bank of America sloten zich daarbij aan. "Na rijp beraad hebben we besloten om afstand te nemen van de naam Redskins en het bijhorende logo", klinkt het nu.

"Eigenaar Dan Snyder en coach Ron Rivera werken nauw samen om een nieuwe naam en een nieuw logo te ontwikkelen dat de uitstraling van onze trotste traditieclub zal verbeteren en sponsors, fans en gemeenschap zal inspireren voor de volgende 100 jaar."