NBA-ster Russell Westbrook test positief op coronavirus: "Ik voel me goed"

Ruim 2 weken voor de hervatting van de NBA blijft de competitie dus kampen met positieve coronagevallen. Na onder meer Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Nikola Jokic en DeAndre Jordan is met Russell Westbrook opnieuw een grote naam besmet met het virus.

In juli is Westbrook al de 5e speler waarvan bekend raakt dat hij getroffen is door het coronavirus. Daarnaast zijn ook 3 spelers van Miami besmet met het virus en dat alles op zo'n 2 weken voor de competitiehervatting.

Westbrook testte positief vlak voor de reis naar Orlando, waar het NBA-seizoen afgewerkt zal worden in één grote bubbel. De 31-jarige spelverdeler maakte het nieuws zelf bekend op sociale media.

"Ik voel me momenteel goed in quarantaine en ik kijk ernaar uit om weer aan te sluiten bij mijn ploegmaats zodra het mag", laat Westbrook weten. "Ik bedank iedereen voor de de steun. Neem het virus a.u.b. serieus en draag een mondmasker!"