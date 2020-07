Michel Wuyts: "Hellerit uit 2014 was grotere lekkernij dan zwaarste bergrit"

Wuyts licht zijn keuze voor de mini-Parijs-Roubaix toe: "Ik heb een zwak voor dingen die niet zouden moeten gebeuren of die totaal uit het ongerijmde komen. Die Tour van 2014 ging van start in Yorkshire met 2 topfavorieten: titelverdediger Froome en Contador. Die 2 hadden in het voorjaar ook de rittenkoersen gedomineerd."

Onze commentator pikte toen door ziekte pas de 5e dag in. "Na 4 regendagen was dat de rit van Ieper over 155 km naar Arenberg met 9 stroken door de Hel van het Noorden. En die hele Tour wordt op zijn kop gezet. Dat is wat je verwacht van een hellerit. Er gebeurden heel bijzondere dingen. Er stonden mensen op van wie ik nooit had gedacht dat ze met kasseien overweg konden. Dat was een openbaring."

Wuyts had het dan vooral over Vincenzo Nibali, die met de Vuelta in 2010 en de Giro in 2013 de 2 andere grote rondes al had gewonnen. "Ik schat hem zeer hoog in", blaast Wuyts de loftrompet over de Italiaan. "Ik denk dat hij een van de weinigen is die het overbodige kunnen weglaten en zich kunnen focussen op dat ene doel dat ze dat seizoen willen binnenhalen. Je ziet hem zelden 2 keer pieken in 1 seizoen. Maar als hij piekt, haalt hij het doorgaans wel binnen."

"Ze lopen niet dik, diegenen die de 3 grote ronden hebben gewonnen, met ook nog een paar keer Lombardije en Milaan-Sanremo. En wat als hij in de afdaling in Rio 2016 niet valt?"