Goed nieuws voor Manchester City: club mag Champions League in van TAS

Manchester City behaalde vandaag misschien wel zijn belangrijkste zege van het seizoen. Ter herinnering: de club werd in februari gestraft door de UEFA voor het niet naleven van de regels rond de Financial Fair Play. De straf was stevig. City werd twee jaar uitgesloten van Europees voetbal en kreeg een zware boete van 30 miljoen euro. Maar City ging in beroep bij het TAS en haalde zijn slag thuis.

De drie rechters van het TAS oordeelden dat de club de regels niet overtreden had en dus werd de schorsing teruggedraaid. City werd wel op de vingers getikt voor het niet meewerken aan het onderzoek van de UEFA en moet daar een boete van 10 miljoen euro voor betalen.

De volledige motivering van het TAS kan je hier raadplegen, maar in het kort zegt het Internationaal Sporttribunaal dat er voor een aantal inbreuken niet genoeg bewijs was aangebracht door UEFA en dat andere inbreuken ondertussen verjaard waren. In de eigen reglementen van de UEFA staat immers een verjaringstermijn van 5 jaar.

De uitspraak is uiteraard goed nieuws voor de club. Bij een schorsing dreigden enkele sterspelers, zoals Kevin De Bruyne, te vertrekken.

De UEFA laat in een kort statement weten "akte genomen te hebben van de beslissing". "We blijven ernaar streven om clubs financieel gezond te houden."