Geen spuitende champagne, maar spuitende brandblusser voor Mick Schumacher

Mick Schumacher heeft gisteren de finish van de sprintrace in de Formule 2 in Oostenrijk niet gehaald. Het was ironisch genoeg een brandblusapparaat dat zijn podiumkansen in rook deed opgaan. Tijdens de race spoot het apparaat plots de cockpit in. "Dit kan statistisch gezien een keer om de 10 jaar gebeuren", relativeerde Schumacher het incident achteraf.