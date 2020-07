De dag dat Froome het op een lopen zette op de Ventoux: "Wat een hallucinant beeld"

Vandegoor: "Op een kale en verlaten parking door mistralwind"

We keren terug naar 14 juli 2016. De dag begon al "goed" door de hevige mistralwind. Daardoor lag de aankomst niet op de top van de Mont Ventoux, maar wel een stukje lager aan Chalet Reynard. Dat vond ik verschrikkelijk, want ik hou er enorm van om commentaar te kunnen geven vanop de top van een col. Nu werd de technische zone geïnstalleerd op een kale en verlaten parking in Vaison-La-Romaine. Op enkele kilometers van Malaucène en Bédoin, waar de Mont Ventoux begint. Het was een bijzondere dag. Ik herinner me dat we al vrij vroeg in de ochtend bijdrages moesten brengen in de radiojournaals om te berichten over de weersomstandigheden. Maar het wedstrijdverloop blies de wind uiteindelijk naar het achterplan.

"Waar is in hemelsnaam die fiets van Froome?"

Een kopgroep gaat aan de haal met een aantal Belgen, zoals Iljo Keisse, Sep Vanmarcke, Thomas De Gendt en Serge Pauwels. De spanning stijgt, wanneer Serge Pauwels de aanval intrekt met Navarro en in zijn typische, werkende stijl, op weg lijkt naar misschien wel de eerste en dus grootste overwinning uit z’n carrière. Tot De Gendt aansluit en je voelt dat het wel eens zou kunnen keren. De Gendt dus op weg naar de overwinning en dan plots… het beeld met eerst Richie Porte, die wordt opgehouden, en daarna een lopende Froome in beeld. Ik geloofde mijn eigen ogen niet en het eerste en enige waaraan ik kon denken was: waar is in hemelsnaam die fiets van Froome? Où est le vélo? Waarom loopt hij? Wat is er gebeurd? Ik begon te stamelen en te stotteren, van puur ongeloof en probeerde te checken of Frank Hoste een goed inzicht had. Die zei vooral dat je een fiets nodig hebt in de koers om reglementair te kunnen finishen. Want we zagen dat Froome maar bleef lopen... Wat een hallucinant beeld. Onwaarschijnlijk.

De Gendt wint de rit, maar die prestatie raakt volledig ondergesneeuwd door de chaos in de koers. En de diepe ontgoocheling van Pauwels bij zijn vrouw en kindje is me ook bijgebleven. Zo dicht bij de glorie, maar helaas niets. Hij leek zelfs een beetje beschaamd voor het feit dat hij het niet had kunnen afmaken.